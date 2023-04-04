بايدن حول احتمال اندلاع أعمال عنف أثناء محاكمة ترامب: أثق فى شرطة نيويورك

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقًا على احتمال اندلاع أعمال عنف أثناء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: أثق في شرطة نيويورك.

وبعد هبوط طائرة ترامب إتجه الموكب إلى "برج ترامب" في نيويورك قبيل محاكمته الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن محكمة نيويورك تنظر في إتاحة لائحة اتهام ترمب لوسائل الإعلام الأثنين.

قامت شرطة نيويورك، بتشديد أمني أمام ناطحة السحاب "برج ترامب" في الجادة الخامسة بنيويورك.

وقامت الشرطة بنصب عدة حواجز وموانع من الأسوار المعدنية حول المبنى، فيما اصطف العشرات إن لم يكن المئات، من الصحفيين عبر التقاطع بالقرب من ناطحة السحاب، ويُسمح فقط لسكان المنازل القريبة وموظفي المكاتب بالمرور في المنطقة المغلقة حول "برج ترامب".

يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، الثلاثاء، بتهم جنائية، وتتعلق الاتهامات بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاموه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.



أكدت شرطة نيويورك استعدادها لتأمين محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تجرى، الثلاثاء، كما أكدت الشرطة أنها لن تتسامح مع أي عنف.

وذكرت الشرطة، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، بأن لديها عددًا كافيًا من القوات لتأمين محيط محاكمة ترامب، وأنه على من يحتج على المحاكمة الالتزام بالسلمية.



أكد عمدة نيويورك إريك آدمز أن الشرطة لم ترصد أي محاولات للعنف حتى الآن بشأن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، وهو خاص بعرض التحضيرات بشأن محاكمة ترامب، أنه يمكن إدارة الكثير من الأمور، وأن مفوض الشرطة وضع خطة تأمين وسيطبقها وفقًا للحاجة.



وأردف "الرئيس سيأتي، وهذا سيحول نيويورك محط الأنظار مرة أخرى، لأنه مشهد غير مسبوق، وهذه صفحة أخرى في التجربة، الإدارة ستظهر كيف نستطيع حل مشكلات محلية ودولية، وسنكون مستعدين، شرطة نيويورك احترافية".

يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، الثلاثاء، بتهم جنائية، وتتعلق الاتهامات بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاميه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.

ويُصبح الجمهوري، 76 عامًا، أوّل رئيس سابق أو في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.