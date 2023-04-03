الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفنان مروان نشأت يوضح كواليس ترشحه لدور في «سره الباتع»

مروان نشأت
مروان نشأت

كشف مروان نشأت، أحد الوجوه الجديدة في مسلسل "سره الباتع" تفاصيل شخصية "بيير" الذي يجسدها في مسلسل "سره الباتع"، قائلا: “عملت أوديشن في مكتب المخرج خالد يوسف، وجالي الدور من هناك”. 

وأضاف مروان نشأت خلال لقائه عبر فضائية EXTRA NEWS، أن أهم ما جذبه في المسلسل أنه للمخرج خالد يوسف، كما أنه مسلسل تاريخي، معقبا: "استفدت من كل الفنانين الكبار في العمل، حيث أن كل شخصية تمتلك تفاصيل معينة، عندما أركز فيها بستفيد بشكل كبير".

وتابع: "استفدت من خالد يوسف إخراجيا أيضا خاصة وأنا أدرس في معهد الفنون المسرحية تمثيل وإخراج، وبالتالي فإن ذلك نمى عندي موهبة الإخراج، وبقيت موجود في الساحة، وبشوف المونيتر والتحركات الذي يقوم بها".

وأشار إلى أنه على المستوى الإنساني فهو إنسان خلوق جدًا ومحترم ويتقبل كل الآراء، متابعا: "في أي وقت ممكن أكلمه ويتقبل الرأي لو كان مضبوط هيقول تمام، ولو غلط هيعدل ويعلم الصح".

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