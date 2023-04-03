إصابة طفل صطدمته شاحنة في الخارجة بالوادي الجديد

أصيب طفل، منذ قليل، في محافظة الوادي الجديد، أثر إصطدامه بشاحنة نقل بمدينة الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الاسعاف لمكان الحادث ونقل الطفل لمستشفي الخارجة التخصصي والتي أمرت بتحويله فورا إلي مستشفي أسيوط الجامعي لخطورة حالته.

تلقي اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإصابة الطفل عمر إبراهيم فتحي، 8 أعوام، بحي الأمل بمدينة الخارجة وتسببت في الحادث في إصابة الطفل بكسر في عظام الجمجمة وعلى الفور الدفع بسيارة الاسعاف لمكان الحادث ونقل الطفل لمستشفي الخارجة التخصصي والتي أمرت بتحويله فورا إلي مستشفي أسيوط الجامعي لخطورة حالته

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

كما أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل مزدوجة الكابينة بطريق الداخلة /غرب الموهوب وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخليه لأمن الوادي الجديد، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة نقل بطريق الداخلة / غرب الموهوب وإصابة 5 أشخاص وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث نقل المصابين إلي مستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: سعداوي عبد الحسيب محمد، ٤١ عامًا، محمد علي بخيت ٥٠ عامًا، رقية عمرو حسن ٤ أعوام، حسن مندريس جلاب ٥٨ عامًا، رجاء علي متولي ٥٠ عامًا ، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

كما لقي شاب مصرعة في إنقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة / أسيوط وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفي الخارجة التخصصي.

تلقي اللواء محمد ابو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب في العقد الثلاثيني لمستشفي الخارجة التخصصي جثة هامدة أثر إنقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها بالكيلو 160 بطريق الخارجة /أسيوط وعلى الفور تم إبلاغ هيئة الإسعاف بمركز الخارجة وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.