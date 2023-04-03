حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين بحضور مجلس النقابة الإثنين 03/أبريل/2023 - 10:09 م 4/3/2023 10:09:25 PM حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين عدسة: محمد أسد شارك طباعة حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين شارك طباعة