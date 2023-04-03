الأرصاد تعلن ذروة ارتفاع الحرارة.. وهذه أسباب الارتفاع المفاجئ

عدم استقرار للأحوال الجوية شهدته البلاد على مدار الأسابيع الماضية، وأخيرا أكدت هيئة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية هذه الأسابيع بنسبة قليلة.

وذكرت الهيئة أن البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة بدأت، أمس الأحد، وتبلغ ذروتها، غدا الثلاثاء، بعد انخفاض شديد الأسبوع الماضي.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن سبب ارتفاع درجات الحرارة يعود إلى تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وعن التقلبات الجوية، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هذا الأمر طبيعي في فصل الربيع، الذي يشهد انخفاضا في الحرارة أياما وارتفاعا في أيام أخرى، مؤكدة نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد قد تصل لحد العاصفة على مطروح والسلوم.

وحذرت هيئة الأرصاد من أن نشاط الرياح يصاحبه تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذا يجب القيادة بحذر على الطرق السريعة، كما يفضل لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج في هذه الأجواء.

وعن طقس، غدا الثلاثاء، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وحار السواحل الشمالية الغربية على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، وجنوب الصعيد.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت إضرابا في الأحوال الجوية بشكل ملحوظ جعل الجميع يتساءل عن السبب، لكن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن ذلك طبيعي في شهر الربيع الذي يعد متقلب طوال الوقت في درجات الحرارة.