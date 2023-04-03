«لو غالى عليك».. اعرف أسعار كحك العيد فى وزارة التموين

تحاول الدولة المصرية طوال الوقت توفير السلع باهظة الثمن بأسعار مخفضة نسبيا في منافذها أو منافذ وزارة التموين، التي تقدم السلع بأسعار أقل مما تباع به في المحال التجارية بنسبة كبيرة، لذا فإنه مع ارتفاع أسعار كحك وبسكوت العيد أعلنت وزارة التموين عن أسعار كعك العيد التي ستطرح في المنافذ بدءًا من الأسبوع المقبل، التي شهدت ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي.

بلغ سعر كيلو قراقيش نحو 100 جنيه.

وارتفع كيلو بيتي فور إلى 160 جنيها مقابل 100 جنيه العام الماضي.

بلغ سعر كيلو كعك سادة 120 جنيها مقابل 75 جنيهًا العام الماضي.

فيما بلغ سعر كيلو غريبة باللوز 150 جنيها، مقابل 105 جنيهات العام الماضي.

كما بلغ سعر كيلو غريبة سادة 130 جنيها، مقابل 105 جنيهات العام الماضي.

أما كيلو بسكويت عادي فبلغ سعره 100 جنيه.

وكيلو كعك عين جمل بلغ سعره 150 جنيهًا.

وكيلو بسكويت لوكس بلغ سعره 120 جنيهًا.

وكيلو كعك ملبن أو عجوة بلغ سعره 120 جنيهًا.

أسعار علب الكعك في منافذ التموين

أما أسعار علبة كعك العيد في منافذ وزارة التموين، ارتفع سعر علبة كعك سادة وبسكويت وزن 1 كيلو نحو 120 جنيها مقابل 70 جنيهًا العام الماضي، وارتفاع سعر علبة كعك وبسكويت وبيتي فور 2 كيلو إلى سعر 250 جنيها مقابل 200 جنيه العام الماضين فيما بلغ سعر علبة كعك وبسكويت وبيتي فور وغريبة 3 كيلو 350 جنيها مقابل 300 جنيه العام الماضي.

وبلغ سعر علبة كعك وبسكويت وبيتي فور وغريبة 2.5 كيلو نحو 300 جنيه.

جدير بالذكر أنه مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية عملت وزارة التموين على توفيرها بأسعار مخفضة للغاية في متناول المواطن، لذا فإنها أصبحت ملاذا آمنا للمواطن لأنها ذات جودة عالية وسعر قليل.