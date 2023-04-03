بالمواعيد.. تعرف على الليالى الوترية فى العشر الأواخر من رمضان

يبحث المسلمون من جميع أنحاء العالم عن موعد الليالي الوترية في رمضان 2023 للتقرب إلى الله عز وجل وتأدية عباداته على أكمل وجه، فضلاً عن اغتنام هذه الأيام المباركة كونها تحتوي على أفضل ليلة وهى ليلة القدر، حيث يحرص المسلمون على تكثيف الطاعات والعبادات من صيام وقيام ودعاء، لأن الأجر فيها يكون مضاعفا فيها وفضلها من الله كبيرًا.

يقصد بالليالي الوترية في رمضان، الليالي الفردية التي تبدأ في العشر الأواخر من رمضان، وتبدأ مع غروب شمس ليلة العشرين من رمضان وتنتهي مع انقضاء الشهر الكريم، حيث أوصانا النبي (ص) بالاجتهاد في العبادات في الليالي الوترية لأن بها ليلة القدر، التي قال عنها الله أنها خير من ألف شهر.

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

موعد وتواريخ الليالى الوترية فى العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1444 هجريا 2023 ميلادياً، ستكون كالآتي:

ليلة 21 تبدأ من مغرب الثلاثاء 2023 ـ 4ـ 11 حتى فجر الأربعاء 2023 ـ 4 ـ 12

ليلة 23 تبدأ من مغرب الخميس 2023 ـ 4 ـ 13 حتى فجر الجمعة 2023 ـ 4 ـ 14

ليلة 25 تبدأ من مغرب السبت 2023 ـ 4 ـ 15 حتى فجر الأحد 2023 ـ 4 ـ 16

ليلة 27 تبدأ من مغرب الإثنين 2023 ـ 4 ـ 17 حتى فجر الثلاثاء 2023 ـ 4 ـ 18

ليلة 29 تبدأ من مغرب الأربعاء 2023 ـ 4 ـ 19 حتى فجر الخميس 20-4- 2023.

جدير بالذكر أن المسلمين حول العالم يسعون إلى إرضاء الله في شهر رمضان من كل عام، لما للعبادات من أجر مضاعف، حيث يعطي الله الثواب أضعاف في هذه الأيام المباركة.