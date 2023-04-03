الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبد الناصر زيدان: «حنجرتي ألماظ ولو الدولة استثمرتها هتجيب مليارات»

عبد الناصر زيدان
عبد الناصر زيدان

قال عبد الناصر زيدان إن حنجرته نادرة ويغني بها أمام أصدقائه:"صوتي نادر وأغني أمام أصدقائي، أمتلك حنجرة نادرة وغريبة.. كان لازم الدولة تستثمر في صوتي وجابوا مليارات الدولارات لأن أنا حنجرة غريبة وكانت اتحطت في ألماظ".

أضاف عبد الناصر، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" على فضائية المحور، أنه يعتز كثيرًا أن يطلق عليه لقب إعلامي:"صوتي غريب لكن مش حلو، واعتز بيه كما يعتز عبد الحليم حافظ بصوته".

وأكد أنه لم يتم القبض عليه ولا مرة، لكن تم استدعائه للتحقيقات على خلفية العديد من القضايا، حيث صدر بحقه أحكام حبس في مراحلها الأخيرة، قبل أن يتم التصالح على هذه القضايا فيما بعد:"أنا مدين بكل شكر وتقدير واحترام لكل من تقبل اعتذاري"

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

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