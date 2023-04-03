غدًا.. ترامب يتجه إلى نيويورك للمثول أمام محكمة مانهاتن

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن مغادرته فلوريدا متجهًا إلى نيويورك للمثول أمام محكمة مانهاتن غدًا الثلاثاء.

وفي نفس الوقت حذر المدعي العام لنيويورك من أعمال الشغب أثناء محاكمة ترامب، من قبل أنصاره.

يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، غدًا الثلاثاء بتهم جنائية، وتتعلق الاتهامات بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاميه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.

أكدت شرطة نيويورك استعدادها لتأمين محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تجرى غدًا الثلاثاء، كما أكدت الشرطة أنها لن تتسامح مع أي عنف.

وذكرت الشرطة، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، أن لديها عددًا كافيًا من القوات لتأمين محيط محاكمة ترامب، وأنه على من يحتج على المحاكمة الالتزام بالسلمية.

وأكد عمدة نيويورك إريك آدمز، أن الشرطة لم ترصد أي محاولات للعنف حتى الآن بشأن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، وهو خاص بعرض التحضيرات بشأن محاكمة ترامب، أنه يمكن إدارة الكثير من الأمور، وأن مفوض الشرطة وضع خطة تأمين وسيطبقها وفقًا للحاجة.

وأردف: "الرئيس سيأتي، وهذا سيحول نيويورك محط الأنظار مرة أخرى، لأنه مشهد غير مسبوق، وهذه صفحة أخرى في التجربة، الإدارة ستظهر كيف نستطيع حل مشكلات محلية ودولية، وسنكون مستعدين، شرطة نيويورك احترافية".

يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن، غدًا الثلاثاء بتهم جنائية، وتتعلق الاتهامات بتورط ترامب المزعوم فيما يعرف بـ"الأموال مقابل الصمت" التي دفعها محاميه لممثلة أفلام إباحية قبيل حملته الرئاسية عام 2016.

وقد يُصبح الجمهوري، البالغ 76 عامًا، أوّل رئيس سابق أو في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.

