الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «فيديو»

جريدة الدستور

تتواصل لليوم الثاني على التوالي منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وقالت الإعلامية ميريهان عمرو، إن الشركة المتحدة حرصت على إقامة دورات رمضانية لكونها من أهم ما يميز الشهر الكريم.

وتقام الدورة الرمضانية التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ملاعب مركز شباب الجزيرة بمشاركة 32 فريقا، وشهدت نتائج اليوم الأول فوز القناة الأولى على المتحدة الرياضية بنتيجة 5-1.

وفاز فريق قناة القاهرة الإخبارية على إكسترا نيوز بهدفين لهدف، وفاز فريق استادات على سينرجي 4-1، وتعادل فريق قناة سي بي سي سفرة مع قناة اكسترا لايف، لكنه فاز بركلات الترجيح، وأدار هذه المباريات تحكيميا الكابتن عماد العقاد حكم أول والكابتن محمود بدران حكم ثان.

وتنطلق مساء الإثنين منافسات اليوم الثاني من الدورة الرمضانية، حيث تُقام 4 مواجهات، الأولى ستجمع بين سينرجي أدفرتايسنج وأون سبورت إف إم في تمام التاسعة مساءً، ويلعب فريق قناة dmc مع شركة بريزنتيشن الساعة العاشرة إلا ثلث، وفي تمام العاشرة والنصف ستنطلق مباراة تذكرتي وبي إنترأكتف، وتختتم مواجهات اليوم في المباراة التي ستجم بين أون تي في وإكسلانت الساعة 10:45.

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