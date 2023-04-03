«الملابس المحتشمة» على رأس قوانين العذراء وأثناسيوس الرسولي بمدينة نصر في أسبوع الآلام

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، عن نظامها ومواعيدها خلال أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، الذي ستحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة المقبلة.

وقالت كنيسة "العذراء وأثناسيوس" في بيانها اليوم الإثنين 3 أبريل، إن الكنيسة ستبدأ صلوات أسبوع الآلام بدءً من مساء يوم الأحد المقبل، وتستقبل الكنيسة في هذا اليوم القس يوحنا إبراهيم راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينة الشروق لإلقاء عظة روحية عن أسبوع الآلام.

ومن المقرر أيضاً أن تستقبل الكنيسة خلال الأسبوع المقبل عدد من الكهنة من بينهم، القس يوحنا باقي راعي كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة والقس داود لمعي والقس فيلوباتير نبيه، راعيان الكنيسة ذاتها.

ووضعت الكنيسة عدة قواعد خاصة للشعب القبطي خلال أسبوع الآلام، باعتباره أقدس أسبوع على العام بجملته، ومن بين تلك القواعد، أنه خلال حضور الشعب للكنيسة وخلال فترة الصلوات يتم غلق الهواتف نهائيًا داخل الكنيسة.

كما لفتت الكنيسة في بيانها الخاص اليوم، نظر شعبها القبطي مراعاة الحضور للكنيسة بملابس محتشمة تليق ببيت الله وخاصةً ليلة ويوم عيد القيامة المجيد.

كما أكدت على شعبها الحفاظ على المتعلقات الشخصية داخل الكنيسة وخارجها نظرًا للازدحام الشديد، بالإضافة إلى الحفاظ على هدوء وقدسية الكنيسة ومساعدة خدام النظام.

والجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بالأسبوع السادس من الصوم الكبير، هذا الصوم الملقب ب"الصوم الأربعيني" والذي يدوم على مدار 55 يومًا متتالية، تعتبرهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من هم أقدس وأكثر أيامها نسكًا خلال العام.