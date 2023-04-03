«تشريعية النواب» تناقش طلب إنشاء شهر عقاري بالأميرية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن إنشاء شهر عقاري بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

واستعرض النائب عمرو رشدي، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحاً أن منطقة الأميرية تشهد كثافة سكانية عالية ولا يوجد فيها شهر عقاري، مما يتسبب في معاناة للمواطنين، مطالبا بسرعة تخصيص مكان لإقامة مكتب شهر عقاري فيه لإنجاز خدمات الشهر العقاري للمواطنين.

وأوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإنشاء شهر عقارى داخل مكتب بريد الأميرية، وسرعة التنفيذ للتخفيف عن المواطنين.

كان رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم.

وقال جبالي ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد مرة ثانية في الحادية عشر من صباح الثلاثاء الموافق 11 من ابريل الجاري.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم نهائيا على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع) ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي، في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).