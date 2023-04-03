الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب والرياضة يُعلن التوصل لاتفاق نهائى لإنهاء أزمة الفار بالدورى

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن التوصل لاتفاق نهائي وتام مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة؛ لاتخاذ اللازم نحو إنهاء مشكلة تقنية الفار بالدوري المصري بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، والمهندس عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحضور لفيف من قيادات اتحاد الكرة والرابطة والشركة المتحدة، بهيئة استاد القاهرة الدولي.

كما تناول الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية وخاصة ما يتعلق منها بحقوق البث والرعاية، وكذلك استحداث طرق وفقًا للوائح المنظمة تختص بتوفير حد أدني لرعاية الأندية وخاصة الجماهيرية.

في هذا الشأن، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن مناقشات اجتماع اليوم مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة والشركة المتحدة هدفها وضع الخطط والبرامج لرعاية الأندية ومناقشة الحقوق التسويقية للأندية، مشيرًا أن استقرار هذه الأمور تصب في صالح الكرة المصرية بشكل عام.

ووجه الدكتور أشرف بضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد ورابطة الاندية المحترفة والشركة المتحدة، وذلك لتقديم حلول تنفيذية تضمن للأندية الوفاء بكافة المتطلبات الخاصة بها، مما يصب في صالح الكرة المصرية وجميع المنتخبات المصرية.

اتحاد الكرة أحمد دياب استاذ استاد القاهرة الدولى أشرف صبحي وزير الشباب إعلام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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