الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالاعتداء على مواطن بسبب أولوية المرور فى المقطم 4 أيام

متهم
متهم

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس 3 مواطنين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدى على شاب بالضرب وإحداث إصابته بسبب أولوية المرور فى المقطم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم؛ للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة البلطجة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً استغاثة إحدى السيدات، لقيام 3 أشخاص بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته بمنطقة المقطم.

بالفحص تبين أنه  تبلغ لقسم شرطة المقطم من (سائق- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح قطعية بالجسم")، بتضرره من عدد 3 أشخاص، لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر"، مُحدثين ما به من إصابات، بسبب خلاف حول أولوية المرور- حال سيره بالميكروباص قيادته بدائرة القسم.. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، كما تم تحديد مرتكبيها وتبين أنهم (3 طلاب مقيمين بدائرة القسم).

باتخاذ الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة معللين ذلك بأن المجنى عليه كاد أن يصطدم بهم حال سيره بالسيارة قيادته بمحل الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة جنوب القاهرة ذمة التحقيقات شاب الداخلية فيس بوك سائق سلاح أبيض

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