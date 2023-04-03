الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب سلاح السيف يتأهل لنهائي بطولة العالم ويضمن ميدالية لمصر

منتخب مصر لسلاح السيف
منتخب مصر لسلاح السيف ناشئين

نجح منتخب مصر لسلاح السيف ناشئين في الفوز بالدور قبل النهائي على منتخب أوزبكستان بنتيجة 45 - 34 ضمن منافسات الفرق في بطولة العالم للسلاح، والتي تستضيفها مدينة بلوفديف البلغارية 2023 في الفترة من 1 أبريل حتى 9 من نفس الشهر الجاري.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم لسلاح السيف ليضمن ميدالية مصرية ويواجه المنتخب الأمريكي في النهائي.

وتأهل منتخب مصر للناشئين لسلاح السيف إلى دور الثمانية بمنافسات بطولة العالم، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 45/33 .

وكان منتخب مصر لسلاح السيف قد تأهل إلى دور الـ 16 بالفوز على الكويت بنتيجة 45/25 .

وتشهد منافسات الناشئات مشاركة 29 دولة، بينما يشارك في منافسات الناشئين 36 دولة.

ويحتل منتخب الناشئين لسلاح السيف المركز الثالث في التصنيف العالمي بينما يحتل منتخب الناشئات لسلاح السيف المركز ال 20 عالميًا.

ويتكون منتخب مصر لسلاح السيف من :" أدهم معتز، و زياد نوفل،. أحمد هشام، وياسين خضر"، بقيادة المدرب محمود جندية.

يذكر أن اللاعب أحمد هشام احرز الميدالية البرونزية في منافسات الفردي لسلاح السيف تحت 17 سنة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وحقق هشام الميدالية البرونزية بعد خسارته في دور نصف النهائي من بطل بولندا بنتيجة 13-15.

ويرأس البعثة أيمن منير نائب ثان لمجلس إدارة اتحاد السلاح ويرافقه المدير الرياضي للاتحاد علاء أبو القاسم، والمدير الإداري للمنتخبات أيمن غنيم وأخصائي التأهيل "للشباب" محمد الجمال وأخصائية التأهيل "للشابات" غادة عاطف.

واحرز أحمد هشام لاعب نادي الصيد ومنتخب مصر الميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف تحت 17 سنة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وحقق هشام الميدالية البرونزية بعد خسارته في دور نصف النهائي من بطل بولندا بنتيجة 13-15.

واستهل هشام مشواره في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات والتأهل مباشرًة لدور ال 64.

وفاز هشام في دور الـ 64 على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-6، ثم تغلب في دور ال 32 على بطل البرازيل بنتيجة 15-8.

وفي دور ثمن النهائي فاز أحمد هشام على بطل كندا بنتيجة 15-5، ثم تأهل أحمد هشام ل المربع الذهبي بعد فوزه على بطل تركيا بنتيجة 15-6.

إدارة اتحاد السلاح اللاعب أحمد هشام أدهم معتز بطولة العالم للسلاح منتخب أوزبكستان

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