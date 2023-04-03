مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

قرر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأجيل تنفيذ قراره بإقالة يوآف جالانت وزير الجيش الإسرائيلي، والذي صدر قبل نحو أسبوع.

وقال مسئولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن نتنياهو قرر تأجيل إقالة وزير الجيش بسبب الأوضاع الأمنية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن تلك الخطوة تظهر أن نتنياهو لا يتراجع عن قرار الإقالة، لكنه أجلها لموعد غير معروف حتى الآن.

كان وزير الجيش الإسرائيلي قد أدلى ببيان دعا خلاله إلى وقف الإصلاحات القضائية التي تدعمها الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، مشيرا إلى أنها تمثل خطرًا على أمن إسرائيل.

وبعدها، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو قرر إقالة وزير الجيش، بسبب ذلك البيان الذي أدلى به دون تنسيق معه، بينما لم يتم تسليم جالانت القرار حتى الآن.

وبعدها تصاعدت حدة المظاهرات ضد حكومة نتنياهو، وللمطالبة بوقف تشريع الإصلاح القضائي، ما دفع بنيامين إلى إعلان تجميده لحين انعقاد الدورة المقبلة للكنيست، في أكتوبر المقبل على أن يتم التوصل إلى إجماع حوله.

وحاول مقربون من نتنياهو لعب دور الوساطة- خلال الأسبوع الماضي- بينه وبين جالانت لإلغاء قرار الإقالة، عبر إقناع جالانت بالاعتذار عن البيان، بينما يريد الأخير الاعتذار عن توقيت البيان فقط.