الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قرر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأجيل تنفيذ قراره بإقالة يوآف جالانت وزير الجيش الإسرائيلي، والذي صدر قبل نحو أسبوع.

وقال مسئولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن نتنياهو قرر تأجيل إقالة وزير الجيش بسبب الأوضاع الأمنية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى 

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن تلك الخطوة تظهر أن نتنياهو لا يتراجع عن قرار الإقالة، لكنه أجلها لموعد غير معروف حتى الآن. 

كان وزير الجيش الإسرائيلي قد أدلى ببيان دعا خلاله إلى وقف الإصلاحات القضائية التي تدعمها الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، مشيرا إلى أنها تمثل خطرًا على أمن إسرائيل.

كواليس إقالة وزير الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث فى مكتب نتنياهو؟

وبعدها، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو قرر إقالة وزير الجيش، بسبب ذلك البيان الذي أدلى به دون تنسيق معه، بينما لم يتم تسليم جالانت القرار حتى الآن. 

وبعدها تصاعدت حدة المظاهرات ضد حكومة نتنياهو، وللمطالبة بوقف تشريع الإصلاح القضائي، ما دفع بنيامين إلى إعلان تجميده لحين انعقاد الدورة المقبلة للكنيست، في أكتوبر المقبل على أن يتم التوصل إلى إجماع حوله. 

وحاول مقربون من نتنياهو لعب دور الوساطة- خلال الأسبوع الماضي- بينه وبين جالانت لإلغاء قرار الإقالة، عبر إقناع جالانت بالاعتذار عن البيان، بينما يريد الأخير الاعتذار عن توقيت البيان فقط. 

نتنياهو وزير الجيش الإسرائيلي إقالة رئيس الوزراء الاسرائيلي الاصلاحات القضائية

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

تعيين سامى حامد مديرًا لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية

رئيس إنبي: التعاقد على تصميم وتنفيذ أعمال مشروعين لشركة فجر الأردنية

إصابة 5 فى تصادم سيارة شرطة وتوك توك بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عمر

أين سنكون من النظام العالمى الجديد؟

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجى إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال