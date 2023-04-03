إصابة 5 فى تصادم سيارة شرطة وتوك توك بقنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة شرطة مع توك توك، في نجع العقبية بقرية أبومناع، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة شرطة مع توك توك في أبومناع، مركز دشنا، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم اثنان من أفراد الشرطة.

وبعد الفحص تبين إصابة كل من "مصطفى أحمد مطاوع، يبلغ من العمر 20 عامًا، اشتباه كسر بالذراع اليسر»، وجمال أبوضيف فارس، 66 عامًا، جروح بالوجه مع اشتباه ارتجاج، وصابر عبدالله تهامي، يبلغ من العمر 45 عامًا، كسر بالساق اليسر»، واثنين من أفراد الشرطة تم نقلهما بسيارة خاصة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فاو في دشنا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.