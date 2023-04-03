الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12 .. وأبرز الأحداث السابقة

رسالة الإمام
رسالة الإمام

تذاع اليوم الاثنين أحداث الحلقة 12 من مسلسل رسالة الإمام الذي يقدمه الفنان خالد النبوي عن السيرة الذاتية للإمام محمد بن إدريس الشافعي.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12

ويعرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحا.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11.. هل سيهرب قائد الشرطة من مواجهة الأحواف؟

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11.. نجل الشافعي: يا له من فخر أن أكون ولدك

أحداث الحلقة 11 من مسلسل رسالة الإمام 

وفي نهاية أحداث الحلقة 11 من مسلسل رسالة الإمام يظهر أحد الجنود المرافقين لقائد الشرطة في الجسم الدروس بأنه رصد تحركات غير معتادة من الأحواف وجنود السري. 

يتوقف قائد الشرطة "الجروي" بضع لحظات ويقول للجندي "إني أشم رائحة الخطر"؛ كما يأمر جنوده بأن يعدوا أنفسهم للاختفاء عند الطوارئ وألا يخبر أبا بشر أو ابن الوالي بما لاحظ.

أحداث مسلسل رسالة الإمام 

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي جوهر".

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