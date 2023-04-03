الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتنفيذ حملات تموينية مكثفة وتشديد الرقابة على المخابز ومنافذ السلع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للمخابز بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات سير العمل بمخابز بورسعيد، والتأكد من توافر احتياجات المواطنين من الخبز فى جميع الأحياء،  جاء ذلك بحضور الجهات التموينية والتنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وأكد محافظ بورسعيد في بداية اللقاء، على ضرورة الاستمرار في الحملات التموينية المكثفة،  على كافة المنافذ الغذائية،  لضبط الأسعار ومنع التلاعب في الأسعار من جهة بعض التجار، مؤكدا على أن الفترة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لتشديد الرقابة ومنع استغلال المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع المختلفة.

واستعرض المحافظ مع أعضاء اللجنة أعداد المخابز الأفرنجي والبلدي بكل أحياء المحافظة، وكذلك الموقف الحالي للمخابز التى تعمل والتى لا تعمل ، ووجه المحافظ بتشديد وتكثيف الرقابة على كافة المخابز بأنحاء المحافظة، والتأكد من جودة الخبز وتوافره بالكميات والأوزان المناسبة، خاصة مع اقتراب أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، كما وجه بالتأكد من توافر العدد الكافي من المخابز بكل حي بما يكفى احتياجات المواطنين من الخبز، مشدداً على الاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بالمخابز.

واستمع محافظ بورسعيد إلى جهود مديرية التموين في مراقبة الأسواق والمخابز،  والإجراءات المتبعة تجاه المخالفين،  مشددا على أنه لا تهاون مع كل من يعرض سلع غير صالحة للاستخدام الٱدمي،  مؤكدا على أهمية تقديم خدمة للمواطن على أعلى مستوى.

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احتياجاتهم احتياجات المواطن أعضاء اللجنة استعرض استغلال المواطنين احتياجات

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