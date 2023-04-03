الليلة.. حنان مطاوع ضيفة برنامج أنا والقناع على الحياة وcbc

تحل الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج "أنا والقناع" الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، وااذي يعرض على قناتي cbc والحياة.

وتكشف "حنان" خلال الحلقة العديد من أسرار حياتها الفنية وكذلك الشخصية ومفاجآت وأسرار لأول مرة تفصح عنها، كما تكشف عن مشاركتها بالموسم الرمضاني، وأعمالها الفنية المقبلة، وعن أبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية.

ويعرض برنامج "أنا والقناع" في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليُعرض بعدها بساعتين على قناة سي بي سي، أي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتأتي حنان مطاوع ضيفة مع منى عبد الوهاب خلال برنامج "أنا والقناع"، بعدما حل عدد من النجوم، خلال الفترة الماضية، كضيوف، ومنهم النجم شريف منير وقبله الفنانة نيللي كريم وقبلها الفنانة يسرا وقبلها الفنانة غادة عادل، وفي انتظار الإعلان عن عدد من الأسماء والمفاجآت التي يقدمها البرنامج خلال الأيام المقبلة.



وتحاور فيه منى عبد الوهاب في البرنامج عددًا من الفنانين وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.