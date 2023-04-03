الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. حنان مطاوع ضيفة برنامج أنا والقناع على الحياة وcbc

حنان مطاوع
حنان مطاوع

تحل الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج "أنا والقناع" الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، وااذي يعرض على قناتي cbc والحياة.

وتكشف "حنان" خلال الحلقة العديد من أسرار حياتها الفنية وكذلك الشخصية ومفاجآت وأسرار لأول مرة تفصح عنها، كما تكشف عن مشاركتها بالموسم الرمضاني، وأعمالها الفنية المقبلة، وعن أبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية.

ويعرض برنامج "أنا والقناع" في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليُعرض بعدها بساعتين على قناة سي بي سي، أي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتأتي حنان مطاوع ضيفة مع منى عبد الوهاب خلال برنامج "أنا والقناع"، بعدما حل عدد من النجوم، خلال الفترة الماضية، كضيوف، ومنهم النجم شريف منير وقبله الفنانة نيللي كريم وقبلها الفنانة يسرا وقبلها الفنانة غادة عادل، وفي انتظار الإعلان عن عدد من الأسماء والمفاجآت التي يقدمها البرنامج خلال الأيام المقبلة.

وتحاور فيه منى عبد الوهاب في البرنامج عددًا من الفنانين وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.
ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

cbc الإعلامية منى عبد الوهاب الفنانة حنان مطاوع الفنانة نيللي الموسم الرمضاني النجم شريف منير رمضان 2023 منى عبد الوهاب

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

انهيار جزئى بجسر بهى الدين فى سيوة.. والدفع بـ22 سيارة لإعادة التأهيل والردم

وزير التجارة يبحث مع وفد البنك الإفريقى استعدادات استضافة معرض التجارة البينية

مشهد مرعب.. فكهاني ينحر عنق زوجته وسط الشارع بأكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عمر

أين سنكون من النظام العالمى الجديد؟

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجى إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه