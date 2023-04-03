الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحجار على المسرح الكبير والانشاد فى معهد الموسيقى وعلى مر الأجيال بالاسكندرية.. الخميس

الحجار
الحجار

ضمن الفعاليات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام فى التاسعة والنصف مساء الخميس 6 أبريل 3 امسيات بالقاهرة والاسكندرية.

فعلى المسرح الكبير يشدو الفنان الكبير علي الحجار بمجموعة من اعماله المميزة منها ماتمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، الزين والزينة، الليلة ليكي ، العروسة ، تيجيش نعيشز، يا موجة يا زرقا ، إنتي طلعتيلي منين ، ريشة ، ندهني الحنين ، روحي فيكي ، في قلب الليل ، داري العيون ، جزيرة غمام ، زي الهوى ، عارفة ، مسألة مبدأ ، الليل وآخره ، غوايش ، في هويد الليل ، متصدقيش وغيرها.

وفى نفس التوقيت على مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الإنشاد الديني حفلا بقيادة المايسترو عمر فرحات  يضم مجموعة من الاناشيد والابتهالات منها صلاة الله على المختار ، رمضان جانا ، أشرقت أنوار محمد ، من نور رحاب الحسين، يا طيبة ، هلت ليالي ، روح الوجود ، القلب يعشق ، بشراك يا صايم ، صلينا الفجر فين ، ابتهال النبي غالي ، صلوا على المصطفى ، باب الله مفتوح ، محمد يا رسول الله ، سلام الله يا طه وأسماء الله الحسنى .. أداء أمنية سمير ، بلال مختار ، حاتم زايد ، حسام صقر ، ولاء رميح ، وائل سراج ، فارس عبد العال ، تامر نجاح.

كما يقدم فريق على مر الأجيال للمطربين ياسر سعيد ومحمد الخولى حفلا على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " يتضمن مختارات من أعمال نجوم زمن الفن الجميل إلى جانب عدد من الالحان والأغاني المعاصرة منها أي والله ، ابسط يا عم ، غريبة الناس ، لا مش انا الي ابكي ، زيديني عشقاً ، سيرة الحب الى جانب بانوراما من اعمال عبد الحليم حافظ منها بتلوموني ليه ، الحلوة ، قولي حاجة ، التوبة، حاول تفتكرنى وأي دمعة حزن لا .

6 أبريل الإنشاد الديني الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الفنان الكبير علي الحجار المايسترو عمر فرحات الموسيقى العربية

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