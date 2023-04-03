لا إصابات.. السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية فى الطالبية

اندلع حريق بشقة فى الطابق الرابع بمنطقة فيصل في الطالبية، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران، وتمكنوا من إخمادها دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بمنطقة فيصل فى الطالبية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها لطوابق العقار، دون وجود إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية وباشرت النيابة التحقيق.