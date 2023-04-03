«الليالى الرمضانية وأسرار الهوية المصرية» ندوة فى بيت السنارى

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "الليالي الرمضانية وأسرار الهوية المصرية" يوم الثلاثاء 4 أبريل في تمام التاسعة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

ويتحدث في الندوة إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، ورضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، وأشرف عبد الحليم، المذيع بالتليفزيون المصري، وهيثم أبو زيد الباحث في مجال تراث التلاوة والإنشاد الديني، وشريف شحاتة الداعية الإسلامي وخبير التدريب، وأيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، ويدير الندوة أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور.

وتركز الندوة على سمات التراث المصري والموروث الحضاري المرتبط بشهر رمضان المبارك، فالليالي الرمضانية تحمل في طياتها أسرارًا كثيرة عن الهوية المصرية الغنية، وتعكس تراثًا وثقافة تميز الشعب المصري عن غيره، كما أنها تحتفظ بموروث من القيم والعادات والتقاليد والروحانيات الجميلة. ويصاحب الندوة فقرة فنية لفرقة نجوم الطرب بقيادة المايسترو مصطفى أحمد.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكل متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كل المجالات.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون، الثلاثاء 4 أبريل، حفلًا للإنشاد الديني للشيخ محمود التهامي، بعنوان: "مولد أهل الذكر".