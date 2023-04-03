مجلس النواب يوافق على تعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المهددة لطبقة الأوزون

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وكانت الجلسة شهدت استعراض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلى أنه يهدف إلى مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وينص التعديل على إدراج مركبات الهيدروفلوروكربونية HFC’s ذات الاستخدام في بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء، ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، لاسيما وأن لها العديد من البدائل الصديقة للمناخ والتي تحقق الكفاءة والخفض في استهلاك الطاقة.