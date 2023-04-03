الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فى إفصاح للبورصة اليوم.. «راكتا» تقلص خسائرها 12% خلال 8 أشهر

البورصة المصرية
البورصة المصرية

كشفت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" عن تراجع خسائر الشركة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 11.58%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الإثنين، أنها سجلت خسائر بقيمة 53.35 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية فبراير 2023، مقابل خسائر بلغت 60.34 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

يشار إلى أن العامة لصناعة الورق- راكتا حققت خسائر بلغت 47 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير 2022، مقابل خسائر بقيمة 52.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

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