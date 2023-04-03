الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«التحالف الوطنى»: الاحتياجات الغذائية تضاعفت بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال عصام عبدالرحمن، المتحدث الإعلامي باسم صناع الخير وعضو التحالف الوطني، إن التحالف الوطني، يلبي الاحتياجات الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى للمواطنين الأولى بالرعاية.

وأضاف "عبدالرحمن"، خلال لقائه عبر قناة النيل الإخبارية، أن الاحتياجات الغذائية تضاعفت وزادت بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، إذ إنّ مصر جزء من العالم، فطبيعي تتأثر من جراء الأزمات المتتالية.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم صناع الخير وعضو التحالف الوطني، إلى أن الاحتياج لدعم الشرائح الأولى بالرعاية أمر مُلح، خاصة مع قدوم شهر رمضان، موضحاً أن  "كتف في كتف"، من أكبر المبادرات على مستوى مصر من حيث عدد الأُسر المستهدفة والمتطوعين.

 وأكد أنه تم إنشاء التحالف الوطني من أجل معالجة بعض المشكلات التي كانت تواجه العمل الأهلي التنموي وتعوق تحقيق أهدافه التنموية إلى جانب الانتقال الفعلي من دائرة العطاء غير المنظم إلى دائرة الحرفية والمهنية، وبالتالي العمل التنمية المستدامة بكل أركانها والمساهمة بشكل حقيق في بناء الجمهورية الجديدة.

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