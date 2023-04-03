الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار من المحكمة بشأن شاب انتحل صفة وكيل نيابة بكمين في التبين

جريدة الدستور

أمر قاضي المعارضات اليوم، بحبس شاب، انتحل صفة وكيل نيابة، واستولى على سيارة من مواطن عن طريق النصب والاحتيال، بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تم ضبطه أثناء مروره بكمين أمنى وبسؤاله عن بطاقته الشخصية أبرز كارنيه نيابة عامة وأدعي أنه وكيل نيابة.

وأفادت التحريات والتحقيقات بأن الكارنيه مزور، وأنه أنتحل صفة وكيل نيابة، كما قام بتزوير شهادة جامعية من بريطانيا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أقر بالاستيلاء على سيارة أحد المواطنين مستغلا بذلك صفته.

وفي وقت سابق، جاء فى قرار النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال تحريات المباحث التكميلية، كما وجهت له النيابة أنتحال صفة.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور المتهم بكمين أمني بمنطقة التبين، وبسؤاله عن بطاقته الشخصية ابرز كارنيه نيابة عامة وادعى أنه وكيل نيابة.

وبالفحص تبين ان الكارنيه مزور،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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