الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة معلم للجنايات بتهمة ضرب تلميذة وتسببه فى وفاتها بأسيوط

جريدة الدستور

أحال المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية، معلم أول بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة ضرب تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، ما أدى إلى وفاتها داخل المدرسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "مصطفى . ع . م" معلم أول لغة عربية بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية، الاتهام بأنه قام بضرب المجني عليها "ريناد سيد صلاح فراج"، وأنه أخل بدوره التربوي ورسالته التي أؤتمن عليها، حال كونه موظفا عموميا "معلم لغة عربية"، وكانت ضحيته تلميذته ذات الأحد عشر عاما، والتي داوم أفعال التهديد والوعيد قبلها، ما بث الرعب في نفسها فلازمها الخوف منه، وبتاريخ الواقعة تذرع بحديثها مع زميلاتها داخل الفصل فكال عقابا لها ثلاث ضربات بكتفها الأيمن والأيسر وظهرها مستخدما في ذلك " عصا " مما تسبب لها في انفعال نفسي وارتجاف شديد أدى إلى فرط في دينامكية الدورة الدموية والتي تضافرت مع علتها المرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .

وكانت النيابة العامة استمعت إلى شهادة 26 شخصا من بينهم والدي المجني عليها وإدارية بذات المدرسة، و مدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط و طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط ومفتش مباحث قسم أول أسيوط و 20 تلميذا من زملاء المجني عليها بالمدرسة.

وتعود وقائع القضية إلى 6 ديسمبر الماضي عندما تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بوفاة التلميذة " ريناد سيد صلاح " بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبد الله النديم بحي غرب أسيوط بعد قيام مدرس بضربها خلال اليوم الدراسي ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة وتوجيه وكيل الوزارة بإصدار قرار بإحالة مصطفى ع. المعلم المتهم بتسببه في وفاة الطفلة ومديرة المدرسة إلى الشئون القانونية بالمديرية بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات في الواقعة ومحاسبة أي شخص يثبت تقصيره أو إهماله ، مؤكدًا حرصه على تطبيق القانون على الجميع والمتابعة لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي في الواقعة حماية للحقوق.

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