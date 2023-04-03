الإثنين 03 أبريل 2023
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حوادث

عرض المتهم بقتل زوجته في القاهرة على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل زوجته على الطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير مخدر من عدمه.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليها لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة العامة من المباحث سرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء والدي المتهم لسماع أقوالهما.

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا من الأهالي بمقتل سيدة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر وبالفحص تبين إصابتها بعدة طعنات في الصدر والبطن، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم للتشريح.

وكشفت التحريات بأن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

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