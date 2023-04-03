عصافير الجنة.. ننشر صور الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة منيا القمح

حصل «الدستور» على صور الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة بمركز منيا القمح في الشرقية عقب إصابتهم بحالة اختناق أدت لمصرعهم وإصابة شقيقهم الرابع.

وشيع أهالي قرية كفر محمد أحمد التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، جثامين 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم مساء أمس خنقا إثر تعرضهم لنشوب حريق بمنزلهم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد نشوب حريق بشقة سكانية بقرية كفر محمد أحمد التابعة لمركز منيا القمح، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح لموقع البلاغ وهرعت سيارات الحماية المدنية، لإخماد الحريق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منيا القمح بنشوب حريق في وحدة سكنية في قرية كفر محمد أحمد التابع لنطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق في وحدة سكنية بسبب ماس كهربائي في شاشة تليفزيون، فيما تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن مصرع كل من: رحمة، 13 سنة، وشقيقيها إياد، 11 سنة، وعبد الرحمن، 3 سنوات، وإصابة شقيقها الرابع آسر، 8 سنوات، وذلك إثر اندلاع حريق جراء حدوث ماس كهربائي في شاشة التليفزيون بالمنزل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.