الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إيداع الأطفال ضحايا عصابة التسول دور الرعاية فى مدينة نصر

تسول
تسول

أمرت نيابة مدينة نصر إيداع الأطفال ضحايا عصابة استغلالهم في أعمال التسول بمدينة نصر إحدى دور الرعاية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قد أكدت قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم  ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض – مبلغ مالي "حصيلة نشاطهما الإجرامى  وبصحبتهما 3 أطفال، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهمين باستغلالهما في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهما والتنمر بهم كرهًا عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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