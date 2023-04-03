كنيسة الروم تنشر نشرة تعريفية عن أثار دير الرايثو

نشر المركز الاعلامي لكنيسة الروم الارثوذكس، نشرة تعريفية عن آثار دير الرايثو، بمناسبة احتفالات الكنيسة بأسبوع القديس يوحنا السلمي (كاتب سُلم الفضائل) ضمن اسابيع الصوم الكبير.

ووفقا للنشرة التعريفية فإن الاسم القديم لمدينة طور سيناء هو "رايثو" باليونانية والذي عُرِّب بـ"راية"، وفيها يوجد آثار "دير الرايثو"، والذي يعرف حاليًا باسم "دير الوادي". بني دير الريثو فى عهد الإمبراطور جستنيان فى القرن السادس الميلادي.

دير الريثو هو الذي طلب رئيسه يوحنا من القديس يوحنا رئيس دير جبل سيناء (القديسة كاترين) أن يكتب إرشادات للرهبان، بصورة واضحة ومنظّمة ومقتضبة وما هو ضروري لنوال مقتبلي الحياة الملائكية الخلاص.

فكان ثمرة جهد القديس يوحنا كتاب اسمه "السلم"، سمي فيما بعد "السلَّم إلى الله" أو "سلم السماء" أو "درجات الفضائل" أو "السلم المقدسة"، وينقسم إلى ثلاثين درجة. وقد أضحى في الأدب النسكي، مرجعاً كلاسيكيّاً أساسيّاً في أصول الحياة الروحيّة، على مدى الأجيال.

تخطيط الدير، مستطيل 92 م طولًا 53 م عرضًا له سور دفاعى عرضه متر ونصف المتر وتخترقه ثمانية أبراج مربعة ويحوى أربع كنائس ومعصرة زيتون من حجر الجرانيت الأسود وبئر للمياه أسطوانية الشكل ورحى لطحن الحبوب يجاورها فرن مستدير لعمل الخبز.

ويحوى 96 حجرة تقع خلف سور الدير على طابقين وهذه الحجرات بعضها قلاليات للرهبان والأخرى حجرات للمسيحيين الوافدين للدير للإقامة فترة بالدير وزيارة الأماكن المقدسة بالطور قبل التوجه إلى دير القديسة كاترينا ثم إلى القدس.