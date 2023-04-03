الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العامة للائتمان الزراعي: الجمعيات تبدأ صرف أسمدة المحاصيل الصيفية بـ3 شكاير للفدان

اسمدة
اسمدة

قال على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، إن الأسمدة الآزوتية مكدسة في مخازن الجمعيات الزراعية وتبدأ فورا في صرف الأسمدة للمزارعين بنظام 3 شكاير أيضا للمزارعين لمحاصيل الذرة والأرز والبساتين بنسبة 50% والقطن سيصرف له حصة كاملة، حيث يوجد أكثر من 240 ألف طن مكدسة في مخازن الجمعية العامة للائتمان، وأنه سيتم الصرف للمزارعين طبقا تعليمات من اللجنة التنسيقية للاسمدة بوزارة الزراعة بصرف كل الحصص المقررة.

وطالب “عودة” في تصريحات" للدستور" وزارة الزراعة بصرف جميع الحصص المقررة للمزارعين لتغطية فواتير المصانع التي تقوم بتوريد الأسمدة للجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه مطلوب أسبوعيا من الجمعية العامة للائتمان أكثر من 200 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات الأسمدة وضرورة استمرار الصرف لسد مديونيات الشركات الموردة وتمكين الجمعيات المركزية من ستاد فواتير الشركات المنتجة للأسمدة.

وأكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين توزيع أسمدة الموسم الصيفي المدعمة  على المزارعين  بجميع الجمعية الزراعية بالمحافظات بمعدل 3 شكاير لكل محصول من الحصص المقررة للمحاصيل الصيفية والتي تشمل على محصول الذرة الشامية والرؤية ومحصول القطن ومحصول الأرز ومحصول القصب حيث أن القصب والذرة الأعلى استهلاكا للأسمدة.

وقال "الشناوي" في تصريحات لـ"الدستور" أن الوزارة والجمعيات الزراعية والشركات المنتجة للأسمدة استعدت لتوفير 1،6 مليون طن أسمدة لموسم الزراعات الصيفية، وأن جميع الأسمدة الآزوتية متوفرة في جميع الجمعيات المركزية والمحلية على مستوى الجمهورية، مشيرا الى ان عمليات التوزيع ستتم وفقا للحصول المقررة والمعاينات في الزراعات على أرض الواقع من تشديد الإجراءات على مخازن الأسمدة والحنان المحملة لمنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.

العامة للائتمان الزراعى الجمعيات تبدأ صرف أسمدة المحاصيل حماية

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

وزير المالية يصدر قواعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة

مطران بورسعيد فى زيارته للمحافظ: الوطن يتطلب مزيدًا من الوحدة

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجي إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه