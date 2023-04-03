العامة للائتمان الزراعي: الجمعيات تبدأ صرف أسمدة المحاصيل الصيفية بـ3 شكاير للفدان

قال على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، إن الأسمدة الآزوتية مكدسة في مخازن الجمعيات الزراعية وتبدأ فورا في صرف الأسمدة للمزارعين بنظام 3 شكاير أيضا للمزارعين لمحاصيل الذرة والأرز والبساتين بنسبة 50% والقطن سيصرف له حصة كاملة، حيث يوجد أكثر من 240 ألف طن مكدسة في مخازن الجمعية العامة للائتمان، وأنه سيتم الصرف للمزارعين طبقا تعليمات من اللجنة التنسيقية للاسمدة بوزارة الزراعة بصرف كل الحصص المقررة.

وطالب “عودة” في تصريحات" للدستور" وزارة الزراعة بصرف جميع الحصص المقررة للمزارعين لتغطية فواتير المصانع التي تقوم بتوريد الأسمدة للجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه مطلوب أسبوعيا من الجمعية العامة للائتمان أكثر من 200 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات الأسمدة وضرورة استمرار الصرف لسد مديونيات الشركات الموردة وتمكين الجمعيات المركزية من ستاد فواتير الشركات المنتجة للأسمدة.

وأكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين توزيع أسمدة الموسم الصيفي المدعمة على المزارعين بجميع الجمعية الزراعية بالمحافظات بمعدل 3 شكاير لكل محصول من الحصص المقررة للمحاصيل الصيفية والتي تشمل على محصول الذرة الشامية والرؤية ومحصول القطن ومحصول الأرز ومحصول القصب حيث أن القصب والذرة الأعلى استهلاكا للأسمدة.

وقال "الشناوي" في تصريحات لـ"الدستور" أن الوزارة والجمعيات الزراعية والشركات المنتجة للأسمدة استعدت لتوفير 1،6 مليون طن أسمدة لموسم الزراعات الصيفية، وأن جميع الأسمدة الآزوتية متوفرة في جميع الجمعيات المركزية والمحلية على مستوى الجمهورية، مشيرا الى ان عمليات التوزيع ستتم وفقا للحصول المقررة والمعاينات في الزراعات على أرض الواقع من تشديد الإجراءات على مخازن الأسمدة والحنان المحملة لمنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.