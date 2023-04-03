اليوم.. «صناعة البرلمان» تناقش طلب إحاطة بشأن تأخر تشكيل هيئة التنمية الصناعية

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الأول مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تأخر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاكتفاء بتكليف قائم بالأعمال على فترات متباعدة وهو ما يتعارض مع ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب نافع عبدالهادي، بشأن المعوقات التي تواجه صناعة الإطارات في مصر، حيث تعاني شركة النقل والهندسة بالإسكندرية من مشكلات تمويلية وهيكلية وتعثر في الإنتاج، وكذلك دعم شركات القطاع الخاص، وكذلك طلب الإحاطة الثالث مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن ما تعانيه صناعة الإطارات والبطاريات في مصر من مشكلات ومعوقات، وتعثر شركة النقل والهندسة بالإسكندرية في إنتاج الإطارات.

ويستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد، في المجموع على على تقرير اللجنة المشتركة من «السياحة والطيران المدني» ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.