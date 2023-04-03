الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. «صناعة البرلمان» تناقش طلب إحاطة بشأن تأخر تشكيل هيئة التنمية الصناعية

النائب محمود عصام،
النائب محمود عصام،

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الأول مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تأخر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاكتفاء بتكليف قائم بالأعمال على فترات متباعدة وهو ما يتعارض مع ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب نافع عبدالهادي، بشأن المعوقات التي تواجه صناعة الإطارات في مصر، حيث تعاني شركة النقل والهندسة بالإسكندرية من مشكلات تمويلية وهيكلية وتعثر في الإنتاج، وكذلك دعم شركات القطاع الخاص، وكذلك طلب الإحاطة الثالث مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن ما تعانيه صناعة الإطارات والبطاريات في مصر من مشكلات ومعوقات، وتعثر شركة النقل والهندسة بالإسكندرية في إنتاج الإطارات.

ويستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد، في المجموع على على تقرير اللجنة المشتركة من «السياحة والطيران المدني» ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجلسة العامة بمجلس النواب الهيئة العامة للتنمية الصناعية التوقيت الصيفي التنمية الصناعية السياحة والطيران المدني

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

كيف أسهمت 3 سنوات من العمل عن بعد في تغيير ملامح الاقتصاد الأمريكي للأبد؟

محافظ الوادي الجديد يصدر 12 توجيها مهما أثناء اجتماعه مع أهالي الفرافرة

لعدم دفع الرسوم.. «نيويورك تايمز» تفقد علامة التوثيق الخاصة بها على «تويتر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص