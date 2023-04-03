الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كلور زائد بحمام السباحة وراء تسمم 10 أطفال فى أحد الأندية بالعجوزة

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

كشف مصدر أمني، أن تحريات رجال مباحث العجوزة أشارت إلى أن الأطفال الذين تعرضوا للتسمم داخل أحد الأندية الشهيره تعرضوا للتسمم بسبب زيادة الكلور فى حمام السباحة.

وأصيب 10 أطفال بحالة تسمم داخل نادى شهير بالعجوزة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بتلقي بلاغ من غرفة النجده بتعرض 10 أطفال لحالة تسمم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 10 أطفال بحالة تسمم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

اصاب استغلال الأطفال الذ الاستغلال الحبس والغرامة

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

أذكار الصباح اليوم الإثنين الثانى عشر من رمضان 2023

12 رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3 أبريل 2023

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 3 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص