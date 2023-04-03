كلور زائد بحمام السباحة وراء تسمم 10 أطفال فى أحد الأندية بالعجوزة

كشف مصدر أمني، أن تحريات رجال مباحث العجوزة أشارت إلى أن الأطفال الذين تعرضوا للتسمم داخل أحد الأندية الشهيره تعرضوا للتسمم بسبب زيادة الكلور فى حمام السباحة.

وأصيب 10 أطفال بحالة تسمم داخل نادى شهير بالعجوزة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بتلقي بلاغ من غرفة النجده بتعرض 10 أطفال لحالة تسمم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 10 أطفال بحالة تسمم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.