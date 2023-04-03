لا يفرقنا شيئ.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

استطاعت نجمات شهيرات الحصول على نسب نجاح أكبر من خلال الظهور مع أزواجهن في أعمال واحدة، وظهر هذا واضحًا خلال الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام.

وترصد الدستور أبرز الفنانات اللاتي ظهرن مع أزواجهن في دراما رمضان هذا العام.



ياسمين عيد العزيز وأحمد العوضي

استطاع الثنائي الشهير الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، الظهور معا للمرة الثالثة من خلال مسلسل “ضرب نار”، حيث يتزوج «العوضي» بـ«ياسمين» ضمن أحداث العمل، الذي يدور في إطار الدارما الصعيدية، فهذه المرة الثانية لهم، حيث سبق وقدما مسلسل «اللي ملوش كبير».

مسلسل «ضرب نار» بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى.



نيللي كريم وهشام عاشور

وفي مسلسل عملة نادرة، اجتمعت الفنانة نيللي كريم، بزوجها الفنان هشام عاشور، في المسلسل الذي يدور أحداثه هو الآخر في إطار الدراما الصعيدية، حول شخصية سيدة تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد،و فريدة سيف النصر، وندى موسى، من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.



ويزو وشريف حسني

تظهر الفنانة ويزو وزوجها الفنان شريف حسني بدور زوجان ليكونا أسرة جديدة في الحارة التي يسكن فيها سيد رجب، ضمن أحداث مسلسل «رمضان كريم 2».

وسيشهد الجزء الثاني، من مسلسل «رمضان كريم 2»، عددًا من التطورات بعد وفاة عدد من أبطال الجزء الأول، حيث عُرض الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» في شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبرى فواز، كريم عفيفي.