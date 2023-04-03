أبرزهن آية سماحة.. مواهب شابة استطاعت التألق فى دراما رمضان 2023

يعد رمضان فرصة مميزة لظهور المواهب الشابة من خلال الأعمال الدرامية المختلفة، وامتلأ رمضان 2023 بعدد من المواهب الشابة هذا العام.

مايان السيد

برز دور الفنانة الشابة مايان السيدـ من خلال إثبات موهبتها في الدراما الرمضانية، فمن خلال موسم مسلسلات رمضان 2023، حيث شاركت هذا الموسم بدور “سماح” في مسلسل “ألف حمد لله عالسلامة” مع الفنانة يسرا.

تجسد مايان السيد في المسلسل دور ابنة الفنانة يسرا، والتي تعيش طوال حياتها في كندا ولكنها تأتي إلى مصر مع والدتها من أجل البحث عن ميراث والدتها.

سلمى أبوضيف

استطاعت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، في إبراز موهبتها على الشاشة في موسم مسلسلات رمضان 2023، من خلال دورها في مسلسل “المداح- أسطورة العشق” مع الفنان حمادة هلال.

تجسد سلمى أبو ضيف في المسلسل شخصية “أمينة”، التي تعاني من مس شيطاني ويحاول “صابر المداح” مساعدتها.

كما تشارك سلمى أبو ضيف في مسلسل “رسالة الإمام” مع الفنان خالد النبوي، والذي يعد أول عمل تاريخي لها حيث تؤدي دورها باللغة العربية الفصحى.

آية سماحة

تجسد آية سماحة في مسلسل “الصفارة” مع الفنان أحمد أمين، شخصية “شيرين” التي يحاول أحمد أمين لفت انتباهها في أحداث المسلسل والزواج منها، وبعد ظهورها سرعان ما نالت إعجاب الجمهور الذي أشاد بأدائها إشادة كبيرة، خاصة وأنها أتقنت الدور واستطاعت أن تحجز لها مكانة في قلوب المشاهدين.

جدير بالذكر أن مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، ظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، نهاد أبو العنين.

مسلسل “الصفارة” يعرض يومياً على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة 12.45 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية، والعمل وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.