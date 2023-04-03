مودى يدعو جيش الهند للاستعداد الدائم فى ظل التوترات مع الصين وباكستان

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن القوات المسلحة الهندية يجب أن "تظل مستعدة للتعامل مع التهديدات الجديدة والناشئة" بعد مراجعة الوضع الأمني بشأن قضايا الحدود التي لم يتم حلها مع الصين وباكستان.



وشدد مودي- في تصريحات نشرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، الأحد على موقعها الإلكتروني- على ضرورة أن تتخذ الحكومة الهندية جميع الخطوات لتزويد قواتها المسلحة بالأسلحة والتقنيات اللازمة لمواجهة أي تحديات.



كما استعرض رئيس الوزراء الهندي "الجاهزية العملياتية" للجيش والقوات البحرية والجوية في ظل المواجهة العسكرية المستمرة منذ ثلاث سنوات مع الصين والتغير الجيوسياسي في أعقاب استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية.



وأثنى مودي على القوات المسلحة الهندية لدورها في بناء الدولة، وتقديم المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة في حالات الكوارث للدول الصديقة.