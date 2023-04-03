الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

متولى يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى

محمود متولي
محمود متولي

شارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم متولي في التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له مؤخرًا، للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من جاهزيته واكتمال شفائه.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة، التي تقام مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة ٢٣ في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وحسم الفريق تأهله إلى ربع نهائي البطولة.

الاهلى مران الأهلي محمود متولى

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