الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرقة مصطفى الشافعى تبدع فى إنشاد «يا من يرانى ولا أراه»

فرقة مصطفى الشافعي
فرقة مصطفى الشافعي

قال المنشد عبدالرحمن غانم، عضو فرقة مصطفى الشافعي، للإنشاد الديني، إن الموهبة من الممكن أن تختلف عن الدراسة خاصة أن دراسته في ترميم الآثار.

 

وأضاف غانم، خلال لقائه في برنامج "حكاوي القهاوي"، مع الإعلامية رشا الجمال، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الناي لا يكون قطعة واحدة ولكنه  مكون من 7 طبقات وتصل إلى 12 طبقة وكل منها لها صوت، مشيرًا إلى أن صناعته تستغرق من 3 إلى 4 ساعات. 

 

المنشد مصطفى الشافعي بدأ في فرقة “المصريين”

وقال المنشد مصطفى الشافعي، إنه بدأ في مجال الموسيقى منذ عام 2012، وكانت بالغناء مع فرقة "المصريين"، مع الموسيقار هاني شنودة، وبعدها اتجه للإنشاد الديني، وساهم في تأسيس فرقة "وصلة سماع"، قبل أن ينفصل عنها ليكون فرقة خاصة به.

 

وأبدعت الفرقة خلال الحلقة في إنشاد "يا من يراني ولا أراه"، وسط إشادة من مقدمة البرنامج.

فرقة مصطفى الشافعي للإنشاد الديني فرقة “المصريين” الموسيقار هاني شنودة إنشاد

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