تحقيقات «قاتل طليقته»: كان دائم التعدى عليها قبل انفصالهما

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مقتل سيدة أكتوبر على يد طليقها وسط الشارع، أن المتهم كان دائم الخلاف معها قبل انفصالهما والتعدي عليها بالضرب ويوم الجريمة تتبعها وطفلتها وطلب منها مرافقته إلا أنها رفضت فانهال عليها وطفلتها بالضرب وعندما تصدى له الأهالي قام بإخراج سلاح من بين طيات ملابسه ونحر عنقها.

كانتِ النيابةُ العامةُ قد تلقَّتْ إخطارًا يومَ الخميسِ الموافقَ الثلاثينَ من شهرِ مارسَ الماضِي مفادُهُ قتْلُ شخصٍ لطليقتِهِ طعنًا بسلاحٍ أبيضَ بالشارعِ بمنطقَةِ أبناءِ الجيزَةِ بأكتوبرَ، فباشرتِ التحقيقاتِ على الفورِ.

وقدِ استهلتِ النيابةُ العامةُ تحقيقاتِها بالانتقالِ لمناظرَةِ جثمانِ المجنيِّ عليْهَا، ومعاينةِ مسرحِ الجريمةِ، وانتدبتِ الإدارةَ العامةَ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لإجراءِ المعاينةِ اللازمةِ ورفعِ كافةِ الآثارِ بموقعِ الحادثِ، كما ندبتْ مصلحةَ الطبِّ الشرعيِّ لتشريحِ جثمانِ المجنيِّ عليْهَا لبيانِ إصاباتِها وتحديدِ سببِ الوفاةِ، كما طالعتْ تسجيلاتِ كاميراتِ المراقبةِ المحيطةِ بمسرحِ الواقعةِ، والتي وثَّقتْ لحظاتِ ملاحقةِ المتهمِ للمجنيِّ عليهَا، وارتكابِهِ لجريمتِهِ، ومحاولاتِ الأهالي الذَّوْدَ عنها دونَ جدوَى.