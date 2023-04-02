رئيس «فيزا»: جائحة كورونا دفعت المستهلكين لشراء وسائل ترفيه بشكل كبير

قال أندرو توري، رئيس شركة فيزا في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا، إن تعطل سلاسل الإمداد والأزمة الروسية الأوكرانية أبرز مسببات التضخم العالمي، موضحا أن الإنفاق على مستوى العالم استمر في الارتفاع والتعافي خلال العامين الماضيين.

وأضاف رئيس شركة فيزا خلال حواره مع برنامج «بنوك واستثمار» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على المشتريات الصغيرة حول العالم، متابعا: «الجائحة دفعت المستهلكين إلى شراء وسائل ترفيه لمنازلهم بشكل كبير».

وأكد توري أن شركة فيزا خلال السنوات الماضية عملت على توفير حلول جديدة للتجارة الإلكترونية بسبب زيادة استخدامها نظرا لجائحة كورونا.

توري: نفذنا خطة للخروج من روسيا ومنح عملائنا فرصة الحصول على أموالهم

وأشار إلى أن الشركة اتخذت العديد من القرارات الصعبة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، مضيفا: «نفذنا خطة للخروج من روسيا ومنح عملائنا فرصة الحصول على أموالهم».

وأوضح رئيس شركة فيزا في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا، أن الشركة فقدت نحو 5 % من صافي الإيرادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.