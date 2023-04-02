تجديد حبس فكهانى أنهى حياة زوجته بأكتوبر 15 يومًا

قررت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة تجديد حبس الفكهاني المتهم بإنهاء حياة زوجته بـ مدينة 6 أكتوبر 15 يومًا، وذلك بعد تعديه عليها سيدة بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابات بها أودت بحياتها.

البداية عندما تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض سكين وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو، والذي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض سكين وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.