لطفي لبيب: «وهبت حياتى كلها لأحفادى»

أكد الفنان الكبير لطفي لبيب، ارتباطه الشديد بأولاده وأحفادهم دون التدخل في حياتهم أو تحميلهم همومه، قائلا: "الشخص اللي يشيل همي معايا هو زوجتي شريكة حياتي، وما ينفعش أصلا غير كده وبناتي في بيوتهم، وأنا لا أتدخل في حياتهم".

وأضاف الفنان لطفي لبيب، خلال حواره ببرنامج "أنا والقناع"، المذاع على قناة الحياة، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، اليوم الأحد، أنه يعتبر نفسه مشاهد فقط في حياة بناته.

وتابع: "أبنائي وأحفادي يبادلوني الابتسامات، والأحفاد لسه صغيرين، ولكن هما فعلا بيحبوني، وأنا بحبهم، ووهبت حياتي لهم، وأعز الولد ولد الولد، ونفسي أشوفهم منورين على طول".