«مبحبش إللى بيلبس قناع الدين».. لطفى لبيب: أى حاجة بخبيها ورا الابتسامة

قال الفنان لطفي لبيب، إنه لم يلبس قناعا أبدًا مع زوجته ولا أولاده، معقبا: "لكن لبست أقنعة كتير مع كل ستديو كنت بدخله لازم الحصاد يبقي حب، ولما بزور أي ستديو ألقيهم بيحبوني، وده حصاد".

وأضاف "لبيب"، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأحد: "مبحبش إللى بيلبس قناع الدين، الإيمان حاجة والتدين حاجة تانية، أحب أعرف الناس ده مؤمن ولا متدين".

وأردف: "بحب القناع المبتسم، وأي حاجة مش حلوة في حياتي بخبيها ورا الابتسامة، ولو تعبان وحزين بسكت أو بشكي لمراتي، وأتكلم، الشكوي بتفضي البطارية، وأن ملتزم بالتفاؤل، مش ملتزم في السن ده أتشاءم، معنديش غير أوبشن التفاؤل".