الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الزراعة» تستعد لتوزيع أكثر من 1.6 مليون طن أسمدة

اسمدة
اسمدة

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الخدمات والمتابعة واللجنة التنسيقية للاسمدة، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية  بتوزيع اسمده الموسم الصيفي على الزراعات الصيفية والمقدرة بنحو مليون و600 ألف طن بجميع المحافظات.

وأكد د.عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من، الاثنين توزيع اسمدة الموسم الصيفي المدعمة على المزارعين  بجميع الجمعية الزراعية بالمحافظات بمعدل 3 شكاير لكل محصول من الحصص المقررة للمحاصيل الصيفية والتي تشمل على محصول الذرة الشامية والرؤية ومحصول القطن ومحصول الأرز ومحصول القصب حيث أن القصب والذرة الأعلى استهلاكا للاسمدة .

وقال الشناوي، لـ"الدستور" إن الوزارة والجمعيات الزراعة والشركات المنتجة للاسمدة استعدت لتوفير 1.6 مليون طن اسمدة لموسم الزراعات الصيفية، وأن جميع الأسمدة الازوتية متوفرة في جميع الجمعيات المركزية والمحلية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن عمليات التوزيع ستتم وفقا للحصول المقررة والمعاينات في الزراعات على أرض الواقع من تشديد الإجراءات على مخازن الاسمدة والحنان المحملة لمنع تسرب الاسمدة للسوق السوداء.

-الزراعة تستعد لتوزيع أكثر الوراق الاتحاد مليون أسمدة

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