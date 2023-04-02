الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المفتي: الركيزة الأساسية عدم الإكراه والاقتناع بالدين الإسلامي

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن المقاصد الرئيسية الخمسة في الإسلام.

وقال مفتي الديار المصرية، خلال لقائه اليومي ببرنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن الدفع بالدين يأتي في إطار الأحكام التي شرعها الإسلام، وحمايته، متابعاً: "قاعدة لا إكراه الدين مهمة".

وتابع:" الركيزة الأساسية في الإسلام عدم الإكراه ولابد من الإقتناع بالدين، لابد أن تبذل جهود عظيمة جدًا في توضيح صورة هذا الإسلام العظيم الحضاري، وهذا معنى الدعوة، والسلوك الحسن وأهم من الكلام الأفعال".

وأكمل: "لابد أن يكون المسلم نموذج حضاري، حتى يتفرد بأخلاق قيمة وعالية، وهو أنه صادق جداً وأمين ومتقن للعمل، وكل هذه الأخلاق العالية الجميلة من مكارم الأخلاق، لدى المسلم".

مواد متعلقة

مراسل «القاهرة الإخبارية»: تركيا تعانى من مشكلات اقتصادية عديدة

حاكم ولاية أركنساس السابق يعتزم خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

أوكرانيا: نشر أسلحة نووية فى بيلاروسيا استفزاز روسى جديد

أولها لعمار الشريعى.. «حكاوى القهاوى» يبرز صناعة العود فى مصر

هنا اتجمع السنباطى والقصبجى.. «حكاوى القهاوى» داخل ورشة لصناعة العود

تصعيد جديد.. روسيا تنقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا

بعد نشر الأسلحة الروسية.. واشنطن تدعو بيلاروسيا لعدم التورط فى الحرب الأوكرانية

صلاح عبد الله: حكم الانتشار جعلني أبتعد عن الكوميديا

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

مشهد مرعب.. فكهاني ينحر عنق زوجته وسط الشارع بأكتوبر (صور)

مصر والسعودية.. كيف يساهم تعزيز التعاون فى تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية؟

«الدستور» تستعرض سبل التعاون بين مصر وصندوق الاستثمارات السعودي

المفتي: لم يكن النبي فقيرًا أبدًا ولكنه كان زاهدًا بالمعنى المحمود

إخوّة راسخة.. كيف عكس خطاب محمد بن سلمان متانة علاقات مصر والسعودية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

د. منى حلمى

هى تفعل المستحيل.. وهو لا يفعل الممكن

علي سعدة

لماذا سميت كذبة أبريل؟

إسراء شوقي

مصر والسعودية.. مصالحنا واحدة ورؤيتنا مشتركة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «1- 3»

لواء.حمدى البطران

مسلسل الإمام بين الواقع والدراما

أمل زيادة

بشارة واكيم

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية