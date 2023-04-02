المفتي: الركيزة الأساسية عدم الإكراه والاقتناع بالدين الإسلامي

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن المقاصد الرئيسية الخمسة في الإسلام.

وقال مفتي الديار المصرية، خلال لقائه اليومي ببرنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن الدفع بالدين يأتي في إطار الأحكام التي شرعها الإسلام، وحمايته، متابعاً: "قاعدة لا إكراه الدين مهمة".

وتابع:" الركيزة الأساسية في الإسلام عدم الإكراه ولابد من الإقتناع بالدين، لابد أن تبذل جهود عظيمة جدًا في توضيح صورة هذا الإسلام العظيم الحضاري، وهذا معنى الدعوة، والسلوك الحسن وأهم من الكلام الأفعال".

وأكمل: "لابد أن يكون المسلم نموذج حضاري، حتى يتفرد بأخلاق قيمة وعالية، وهو أنه صادق جداً وأمين ومتقن للعمل، وكل هذه الأخلاق العالية الجميلة من مكارم الأخلاق، لدى المسلم".