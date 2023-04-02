أيمن الشيوي: «سره الباتع» المسلسل إضافة كبيرة للدراما

قال الفنان أيمن الشيوي، إنه استفاد من جميع الممثلين الذين قدموا شخصية نابليون بونابرت، استعدادًا لتقديم دوره بمسلسل «سره الباتع»، مؤكدًا أن تقديم شخصية «بونابرت» تحدٍ كبير.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الإبداع في مصر»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن سيناريو «سره الباتع» يقدم مجموعة من التناقضات داخل شخصية نابليون، ويحللها إنسانيًا وعقليًا، ويكشف عن طموحه ورؤيته وحبه لمصر.

ولفت إلى حرصه على تجسيد صراعات نابليون الداخلية، وأبعاده النفسية والفكرية، وطموحه لعمل إمبراطورية عظيمة، ورؤيته لمصر والشعب المصري، منوهًا أن «نابليون اضطر للتعامل بعنف مع المصريين؛ بسبب أخطاء بعض الناس».

وأوضح أن نابليون في بداية قدومه إلى مصر، تخيل أنه سيتمكن من السيطرة على الدولة بسهولة، ثم أعجب بها، قائلًا إن «ذكاء القائد الفرنسي يكمن في تحليل مداخل الدولة، وكيفية تعامله مع رجال الدين والأعيان والشباب».

وأكمل: «نابليون دخل إلى مصر وتعامل برفق أولًا، ثم تحدث نقلة كبيرة لأنه يوضع تحت ضغوط سياسية لإنجاز مهمته في مصر سريعًا والعودة إلى فرنسا مرة أخرى، وتحقيق نظرته التوسعية وأحلامه للسيطرة جعلته يخطئ أخطاء أدت إلى زيادة العنف، وفي المقابل زيادة المقاومة من المصريين».

ونوه أن التحدي كان أكبر في تقديمه لشخصية نابليون بونابرت؛ بسبب مشاركة الفنان حسين فهمي – الذي قدم الشخصية بمسلسل الأبطال – في المسلسل وتقديم شخصية العالم الفرنسي كليمان، مؤكد أنه اجتهد في تقديم الشخصية بتوجيه من المخرج خالد يوسف وطاقم العمل بالكامل، موضحًا أنهم قارنوا بين اللوحات الفرنسية المرسومة لـ«بونابرت» والذي أظهرته طويلًا وعظيمًا، مع نظيرتها الإنجليزية التي أظهرته قصير القامة ومنحنيًا.

واستطرد: «كل حاجة مدروسة ومخطط لها، أنا شخصيًا استمتعت بالعمل، ولاقيت نفسي فيه وطلعت الطاقة اللي جوايا»، مشيدًا بكواليس المسلسل وحالة الحب التي تجمع صناعه، مشيرًا إلى أنه أصيب بضربة شمس مرتين خلال التصوير، مختتمًا: «كمية التراب اللي شربناها والدخان وفكرة ركوب الخيل مجهدة وصعبة جدًا، وخاصة إن المخرج مُصر على تشكيلات معينة، العمل عظيم لم يتحقق على المستوى العربي منذ 40 عامًا، وإضافة كبيرة للأعمال التاريخية والدراما العربية والمصرية».