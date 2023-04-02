الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل اقتصادي: العالم يعود لتداعيات كورونا ونشهد حالة ركود

كورونا
كورونا

علق وائل حماد، المحلل الاقتصادي، علي الأزمة الاقتصادية العالمية وما يعقبها من ركود أو انكماش اقتصادي.

وقال خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، إن الحديث عن ركود اقتصادي أو أزمة اقتصادية ليس وليد الساعة، ودائما ما نتحدث عنها، ولكن اليوم نشهد العودة إلى تداعيات الأزمات الأخيرة بالثلاث سنوات الماضية بعد الأزمة المالية العالمية.

وأضاف: «شهدنا بالسنوات الثلاث تطورات كثيرة، وبالنسبة لأزمة كورونا التي ما زلنا نعيش إلى الآن تداعياتها، وبالأشهر الماضية كنا نتحدث عن عودة الاقتصاد الصيني وفتحه بعد إغلاقات كورونا، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتداعيات التي نراها حتى اللحظة بالنسبة لسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا».

وتابع: «التوترات الجيوسياسية التي شهدناها هي الأخرى أثرت على القرار الاستثماري بكل أنحاء العالم، ورأينا في الآونة الأخيرة صندوق النقد أشار بشكل موضوعي إلى ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم، وكذلك فالبنوك المركزية شددت السياسات النقدية لدرجة غير مسبوقة تجاوبًا مع أزمة التضخم العالمية».

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