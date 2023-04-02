الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب في كابل كهرباء بحدائق القبة

ارشيفية
ارشيفية

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق شبّ فى كابل كهرباء بدائرة قسم شرطة حدائق القبة دون إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وكشفت التحريات الأوّلية أن الحريق نشب بكابل كهرباء نتيجة ماس، ولا شبهة جنائية في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

رجال الحماية المدنية حريق كابل كهرباء قسم شرطة حدائق القبة غرفة عمليات النجدة

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